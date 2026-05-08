РПН оценил радиационный фон в России после пожара в районе ЧАЭС

РПН: радиационная обстановка после пожаров в районе ЧАЭС не вызывает опасений

Радиационная обстановка на территории России после лесных пожаров в районе Чернобыльской АЭС находится на безопасном уровне, поводов для беспокойства нет. Об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили о продолжающемся усиленном контроле в пяти приграничных регионах — Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. По итогам регулярных измерений мощности дозы гамма-излучения превышений естественного фона для этих территорий обнаружено не было.

«Превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории указанных субъектов Российской Федерации, не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Гамма-излучение представляет собой поток высокоэнергетических фотонов, возникающий при радиоактивных превращениях. Из-за высокой проникающей способности оно может негативно влиять на организм человека — вызывать лучевую болезнь и повышать риск генетических последствий.

На Украине тем временем продолжают тушить лесные пожары в Чернобыльской зоне. По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, огнем охвачено свыше тысячи гектаров. Распространению пламени способствуют ветер и сухие погодные условия. Украинские власти также утверждают, что по всей стране показатели гамма-излучения соответствуют норме.

Ранее Госдеп США пообещал выделить $100 млн для Чернобыля.