Ветеран СВО отметил важность проведения парада Победы как политического сигнала

Юрий Кочетков/РИА Новости

Проведение парада Победы на Красной площади и в других городах России крайне важно, особенно в период специальной военной операции — оно показывает всему миру единство жителей страны и их силу духа. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился участник CВО из Брянской области Юрий Кротов.

В День Победы Кротов был одним из гостей парада на Красной площади. Возможность увидеть его своими глазами ветеран назвал одним из главных праздников в жизни любого гражданина России.

«День Победы для всего многонационального народа России — самый главный праздник, как и парад Победы на Красной площади. Такие мероприятия нужно проводить, особенно сейчас, в том числе в приграничных регионах, чтобы весь мир видел, что мы сильны духом и нас не сломить ничем», — подчеркнул Кротов.

Ветеран также отметил важность привлечения к проведению парадов Победы молодежи. По его мнению, это способствует сохранению исторической памяти.

«Передавая эту память детям, мы способствуем тому, что подвиг народа-победителя будет жить вечно», — считает Кротов.

 
