В Екатеринбурге более 10 тысяч человек приняли участие в «Бессмертном полку»

Паслер: в Екатеринбурге «Бессмертный полк» собрал более 10 тысяч участников

Акция «Бессмертный полк» в очном формате состоялась в центре Екатеринбурга. В шествии приняли участие более 10 тысяч человек, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в мессенджере МАХ.

«Всеми любимая, самая народная акция «Бессмертный полк» прошла сегодня в Екатеринбурге. Несмотря ни на что, более 10 тыс. человек вышли на главную площадь города, чтобы почтить память Победителей», — говорится в посте губернатора.

Паслер также прошелся в колонне с портретом своего прадеда Михаила Рагозина, который воевал наводчиком на Белорусском фронте.

Шествие в Екатеринбурге прошло в подобном формате второй год подряд. Колонна растянулась на несколько сотен метров и сопровождалась песнями военных лет.

«Бессмертный полк» — это общественная акция, посвященная памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Участники акции 9 мая (или в ближайшие даты) идут колонной с фотографиями своих родственников — ветеранов войны.

