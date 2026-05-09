В Госдуме посоветовали россиянам показывать детям фильмы о Великой Отечественной войне

Фильмы о Великой Отечественной войне можно показывать маленьким детям — они основаны на правильных ценностях. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

«Несколько поколений наших сограждан выросли на фильмах о войне, и никто никогда не вводил некое ранжирование или цензуру. Я думаю, что фильмы про Великую Отечественную войну априори основаны на очень правильных ценностях — на правде. Поэтому детям нужно показывать. Он может быть маленький, еще не все поймет, но это в нем будет с малых лет. У него будет правильное отношение к войне», — сказал парламентарий.

Милонов поделился, какие фильмы о войне смотрели его дети.

«Мои дети смотрят практически любые про войну. Очень их впечатлил фильм «Звезда», например», — добавил он.

Ранее в Госдуме предложили вернуть в школы «основы православия».