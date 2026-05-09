Водитель остановился помочь другому на дороге и оказался сбит фурой на Урале

На Урале фура сбила водителя, который остановился помочь другому на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Грузовик Dongfeng занял обочину из-за пробитого колеса и рядом притормозил водитель Volvo, водитель которого вышел из кабины и принялся помогать.

В этот момент на стоящие машины на полном ходу налетела фура Scania. В результате водитель Volvo не выжил.

