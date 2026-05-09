Пьяный россиянин отобрал пистолет у актера реконструкции и побежал на «немцев»

В Улан-Удэ пьяный мужчина выхватил оружие у актера во время реконструкции и побежал на «немцев», это попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел 9 мая на склоне городского культурного центра, где проходило мероприятие в честь Дня Победы. Актеры воспроизводили подвиг Героя Советского Союза Сергея Орешкова — организаторы заранее предупреждали, что формат сложный для реализации и требует как от актеров, так и от зрителей полного погружения.

Однако один из зрителей во время мероприятия рванул к одному из реконструкторов, отобрал у него бутафорское оружие и кинулся в атаку на «немцев». Отмечается, что нарушитель был пьян.

Дебошира скрутил сначала скрутил тот же актер, у которого он отобрал пистолет, а затем его вывели со сцены организаторы.

