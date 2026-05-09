Компания юношей избила девушку в Барнауле

В Барнауле компания юношей напала на девушку-подростка и избила ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел между домами №113 и №82 на Павловском тракте — группа молодых людей напала на несовершеннолетнюю под аркой домов. Пострадавшая громко кричала и звала на помощь, пока юноши ее избивали. Позже информация о случившемся распространилась в местных новостных ресурсах.

Сообщение о драке зарегистрировано в отделе полиции по Индустриальному району. Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают личности участников нападения и выясняют все обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет принято по результатам мероприятий.

Ранее на Ямале школьница таскала за волосы и била девушку, пока сверстники смотрели.