Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка вступила в «домовый чат» и отдала мошенникам 11 млн рублей

В Казани женщина лишилась 11 млн рублей, пытаясь вступить в чат дома
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

В полицию Казани обратилась 59-летняя горожанка с заявлением о хищении 11 млн рублей, доверившись неизвестным, она продала собственное жильё и автомобиль, а также оформила несколько кредитов. Об этом сообщает УМВД Татарстана.

Всё началось с сообщения в мессенджере, неизвестны от имени управляющей компании женщине предложили вступить в общедомовой чат. Женщина перешла по ссылке, после чего получила уведомление о взломе ее личной страницы на портале «Госуслуги». Сразу после этого к общению подключились лжеспециалисты, представившиеся сотрудниками «Росфинмониторинга» и правоохранительных органов.

Неизвестные убедили потерпевшую, что злоумышленники получили доступ к ее персональным данным и сейчас пытаются оформить несколько кредитов. Чтобы «обезопасить» накопления, аферисты порекомендовали ей снять все имеющиеся на счетах деньги, а также продать квартиру и автомобиль.

Все вырученные деньги, по словам мошенников, требовалось перевести на специальные «безопасные» счета. 59-летняя горожанка поверила незнакомцам, выполнила все их инструкции и лишилась 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее нижегородка лишилась квартиры из-за звонка из «силового ведомства».

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!