Российские аэропорты возобновили полеты после ограничений

Росавиация сняла все ограничения на работу восьми аэропортов России

Временные ограничения на прием и отправку самолетов в восьми аэропортах России отменены. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации на платформе MAX.

Отмечается, что снятие ограничений затронуло московские аэропорты Внуково и Домодедово, а также воздушные гавани Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Череповца и Ярославля.

Специалисты пояснили, что подобные временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов и пассажиров.

Воздушные гавани 13 российских городов были закрыты с утра 8 мая из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, вылета ожидали 14 тысяч пассажиров. Сейчас авиакомпании корректируют расписание, при этом АТОР предупреждает, что аэропорты обслужат «чуть больше половины от обычного суточного трафика». Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в московском аэропорту призвали пассажиров быть готовыми к ожиданию.