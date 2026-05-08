Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Пациент пришел в больницу с застрявшим в черепе мачете

В Индии мужчина пришел в больницу с мачете в голове
Jam Press

В Индии мужчина с мачете в черепе обратился в больницу за помощью. Об том сообщает Express.

Пациент попал в больницу Мумбаи после нападения. По данным местных СМИ, на 27-летнего пострадавшего напали молодые люди, у одного из которых в руках было мачете. В результате мужчину избили и ограбили. Позже нападавших задержали.

В результате лезвие застряло в черепе, но человек мог самостоятельно передвигаться, говорить и заниматься другими делами. В больницу пострадавшего привез друг.

На кадрах из медучреждения заметно, как пациент спокойно стоит в ожидании помощи в холле и говорит по телефону. При этом люди вокруг, в том числе и врачи, спокойно относятся к ситуации и просто обходят его.

Мужчину успешно прооперировали и достали мачете. После этого его поместили в отделение интенсивной терапии, чтобы он продолжал лечение. Сейчас он в стабильном состоянии.

Ранее россиянин напал на друга детства с мачете из-за старых обид.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!