Пациент пришел в больницу с застрявшим в черепе мачете

В Индии мужчина пришел в больницу с мачете в голове

В Индии мужчина с мачете в черепе обратился в больницу за помощью. Об том сообщает Express.

Пациент попал в больницу Мумбаи после нападения. По данным местных СМИ, на 27-летнего пострадавшего напали молодые люди, у одного из которых в руках было мачете. В результате мужчину избили и ограбили. Позже нападавших задержали.

В результате лезвие застряло в черепе, но человек мог самостоятельно передвигаться, говорить и заниматься другими делами. В больницу пострадавшего привез друг.

На кадрах из медучреждения заметно, как пациент спокойно стоит в ожидании помощи в холле и говорит по телефону. При этом люди вокруг, в том числе и врачи, спокойно относятся к ситуации и просто обходят его.

Мужчину успешно прооперировали и достали мачете. После этого его поместили в отделение интенсивной терапии, чтобы он продолжал лечение. Сейчас он в стабильном состоянии.

