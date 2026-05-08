Мужчина с другом изнасиловал девочку и бросил ее в канал после расправы

В Индии мужчину приговорили к высшей мере после изнасилования девочки

В Индии суд вынес приговор одному из мужчин, изнасиловавших девятилетнюю девочку. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, преступление совершили 21-летний молодой человек и его 59-летниц знакомый. Первый похитил ребенка, когда тот играл около дома. Несовершеннолетнюю он отвел в помещение и надругался. После этого ее изнасиловал второй фигурант, который также угрожал школьнице.

В результате девочка получила серьезные травмы и потеряла сознание. В какой-то момент она очнулась и закричала от боли.

Чтобы скрыть преступление, ее схватили за горло и, когда она перестала дышать, связали веревкой, завернули в ткань и сбросили в дренажный канал, думая, что девочку все равно унесет в море.

Родители тем временем стали искать дочь и обратились в полицию. Вскоре ребенка обнаружили в том же дренажном канале.

Отмечается, что после произошедшего мужчины не испытывали раскаянья. Сразу после изнасилования они спокойно распивали алкоголь, а через два дня 21-летний фигурант уже употреблял наркотики со знакомым. Его приговорили к высшей мере.

