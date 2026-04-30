В Вологодской области 22-летнюю девушку поджег и изнасиловал ее младший брат

В Устюжне 20-летний местный житель поджег сестру и надругался над ней, сообщает СУ СК России по Вологодской области.

Инцидент произошел в ночь на 17 декабря 2025 года в котельной бани по улице Карла Маркса. Молодой человек находился на работе и поссорился с пришедшей к нему 22-летней сводной сестрой.

Он ударил ее по голове, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате пострадавшая получила тяжелые ожоги, но злоумышленник на этом не остановился. Он удерживал беспомощную девушку несколько часов и, угрожая ножом, совершил надругательство.

Жертве удалось выбраться, ей потребовалось длительное лечение.

Ее родственника, ранее уже судимого, обвинили по трем статьям: п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью и применением предметов в качестве оружия»), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). В ближайшее время он предстанет перед судом.

