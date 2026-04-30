Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Вологодской области 22-летнюю девушку поджег и изнасиловал ее младший брат

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Устюжне 20-летний местный житель поджег сестру и надругался над ней, сообщает СУ СК России по Вологодской области.

Инцидент произошел в ночь на 17 декабря 2025 года в котельной бани по улице Карла Маркса. Молодой человек находился на работе и поссорился с пришедшей к нему 22-летней сводной сестрой.

Он ударил ее по голове, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате пострадавшая получила тяжелые ожоги, но злоумышленник на этом не остановился. Он удерживал беспомощную девушку несколько часов и, угрожая ножом, совершил надругательство.

Жертве удалось выбраться, ей потребовалось длительное лечение.

Ее родственника, ранее уже судимого, обвинили по трем статьям: п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью и применением предметов в качестве оружия»), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!