Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В самодельных кирпичах у уфимца нашли партию наркотиков

В Уфе задержали мужчину, прятавшего наркотики в кирпичах
Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Житель Уфы был задержан после того, как правоохранители раскрыли его оригинальную схему с наркотиками. Об этом сообщает «МВД Медиа».

37-летнего мужчину остановили в момент, когда он ехал на машине. Во время обыска у него обнаружили несколько кирпичей. Внутри находились партии запрещенных веществ.

«В общей сложности оперативники изъяли у задержанного около 50 граммов психотропного вещества амфетамина, такую же массу наркотического средства МДМА и почти полкилограмма частей конопли», – сообщается в публикации.

Специалисты также провели обыски у него дома. Там они обнаружили 2,5 кг марихуаны.

Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, с июля 2025 года уфимец работал на наркошоп. В его обязанности входило хранение веществ и деление на небольшие дозы. Пакеты он помещал в формы и заливал составом, чтобы получались кирпичи, затем раскладывал их по городу. Узнав о схеме, полицейские нашли еще полкилограмма наркотиков.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

Ранее известного рэпера арестовали за продажу наркотиков.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!