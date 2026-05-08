В самодельных кирпичах у уфимца нашли партию наркотиков

Житель Уфы был задержан после того, как правоохранители раскрыли его оригинальную схему с наркотиками. Об этом сообщает «МВД Медиа».

37-летнего мужчину остановили в момент, когда он ехал на машине. Во время обыска у него обнаружили несколько кирпичей. Внутри находились партии запрещенных веществ.

«В общей сложности оперативники изъяли у задержанного около 50 граммов психотропного вещества амфетамина, такую же массу наркотического средства МДМА и почти полкилограмма частей конопли», – сообщается в публикации.

Специалисты также провели обыски у него дома. Там они обнаружили 2,5 кг марихуаны.

Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, с июля 2025 года уфимец работал на наркошоп. В его обязанности входило хранение веществ и деление на небольшие дозы. Пакеты он помещал в формы и заливал составом, чтобы получались кирпичи, затем раскладывал их по городу. Узнав о схеме, полицейские нашли еще полкилограмма наркотиков.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

