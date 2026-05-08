Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Медбрат насиловал пациентов в коме и отправлял видео процесса подруге

В Германии медбрата осудили за изнасилование 4 пациентов в коме
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Медбрат из Германии попал под суд за изнасилование пациентов в коме. Об этом сообщает Arzte Zeitung.

32-летний молодой человек работал в университетской больнице Эссена и медучреждении Дортмунда. Находясь на рабочем месте, он находил пациентов женского и мужского пола в коме, которые недавно сделали сложные операции. Так, один из пострадавших подопечных в тот момент перенес пересадку легких.

Мужчина насиловал этих людей и снимал процесс на видео, после чего отправлял кадры в чат подруге, с которой позже они высмеивали пострадавших и их состояние.

Всего, как установил суд, от действий медбрата пострадали три женщины и один мужчина. Фигуранта приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы. Также в течение пяти лет он не сможет занимать должности, связанные с лечением людей.

Его знакомая также пошла под суд. Ее обвинили в подстрекательстве и пособничестве. Женщина получила два года условно.

Ранее шестилетняя девочка не выжила после изнасилования тремя подростками.

 
Теперь вы знаете
Пожар в Чернобыле, нарушение перемирия ВСУ и секретные отчеты о пришельцах: главное за 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!