Медбрат насиловал пациентов в коме и отправлял видео процесса подруге

Медбрат из Германии попал под суд за изнасилование пациентов в коме. Об этом сообщает Arzte Zeitung.

32-летний молодой человек работал в университетской больнице Эссена и медучреждении Дортмунда. Находясь на рабочем месте, он находил пациентов женского и мужского пола в коме, которые недавно сделали сложные операции. Так, один из пострадавших подопечных в тот момент перенес пересадку легких.

Мужчина насиловал этих людей и снимал процесс на видео, после чего отправлял кадры в чат подруге, с которой позже они высмеивали пострадавших и их состояние.

Всего, как установил суд, от действий медбрата пострадали три женщины и один мужчина. Фигуранта приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы. Также в течение пяти лет он не сможет занимать должности, связанные с лечением людей.

Его знакомая также пошла под суд. Ее обвинили в подстрекательстве и пособничестве. Женщина получила два года условно.

