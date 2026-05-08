Мэр во Франции подвергся нападению в ходе мероприятий по случаю Дня Победы

В ходе памятных мероприятий, посвященных Дню Победы, во французской коммуне Вазье на севере страны мэр Стив Банш подвергся нападению. Об этом сообщила газета Voix du Nord.

«Мэр Вазье Стив Банш (38 лет) пострадал в результате нападения в конце церемонии по случаю 8 мая», — говорится в материале.

После возложения цветов процессия возвращалась с кладбища в мэрию, где планировался прием. По информации Voix du Nord, глава администрации вышел к мужчине, который попросил о разговоре, однако тот сразу нанес политику несколько ударов.

Через несколько минут на место прибыли экстренные службы, а злоумышленника задержали. Медики оказали Баншу помощь на месте, но из-за травм его пришлось направить в больницу.

Отмечается, что ранее нападавшему отказали в предоставлении социального жилья. После этого он обращался к заместителю мэра, однако безуспешно.

В России 9 мая отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Однако в ряде стран Европы и в США праздничная дата приходится на 8 мая — там чествуют победу над нацистской Германией раньше. Истоки этой разницы связаны с историческими обстоятельствами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России допустили жесткий ответ на угрозы Киева сорвать День Победы.

 
