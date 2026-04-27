Россиянин избил бывшего сожителя сестры и угнал его грузовик

Полиция Пятигорска задержала 37-летнего местного жителя, который избил бывшего сожителя своей сестры и угнал его грузовой автомобиль. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сестра пожаловалась брату, что бывший сожитель оскорбил ее. Мужчину это задело, и он решил проучить обидчика и назначил ему встречу. Во время разговора началась потасовка. Нападавший избил оппонента, отобрал у него ключи от «ГАЗели» и уехал. Автомобиль он спрятал на одной из городских парковок.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением о грабеже. Нападавшего задержали, машину передали законному владельцу. Дебошира привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, суд назначил ему 10 суток ареста.

До этого в Калининградской области 28-летний мужчина выстрелил в знакомого из-за ссоры. Мужчина зашел в гости к знакомому и между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта гость выстрелил в глаз хозяину жилища из пневматического пистолета. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гусевский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин устроил чемпионат по пощечинам и сломал приятелю челюсть.

 
