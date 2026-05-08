Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет

Захарова: отсутствие интернета требует выбора между комфортом и жизнью детей
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Временные отключения связи, хотя и доставляют неудобства, но проводятся ради безопасности людей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

По ее словам, на первом месте стоит защита граждан, прежде всего детей.

«Неужели это нужно объяснять? <...> Неужели между личным комфортом и безопасностью детей я выберу собственный комфорт? Никогда нет», — подчеркнула дипломат.

Захарова также указала, что власти регулярно сообщают статистику о жертвах и пострадавших среди детей. Она отметила, что многие случаи связаны с атаками с применением дронов и мин «Лепесток». При этом, как сказала Захарова, слово «пострадали» не отражает в полной мере масштаб трагедии.

«Оторванные руки и ноги, слепота, глухота. Про психологические травмы, я, наверно, даже говорить не должна. Наносится колоссальный урон здоровью», — добавила она.

По словам Захаровой, меры, вводимые в «этом направлении», необходимы и требуют мобилизации ресурсов.

Ранее Путин объяснил отключения интернета в России.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!