Жители деревни линчевали полицейского, который пытался изнасиловать девушку

В Индии толпа расправилась с полицейским, которого обвинили в изнасиловании женщины. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, 32-летний полицейский, который также подрабатывал тренером в спортзале, ехал на мотоцикле вместе с другом. В какой-то момент он врезался в скутер, на котором ехали две девушки.

После аварии пострадавшие упали с транспортного средства. Мужчина стал отпускать непристойные комментарии и пытался изнасиловать одну из них. Девушки подняли тревогу, после чего на место прибежали местные жители.

Насильник стал оскорблять их, и людям это не понравилось. Не дожидаясь сотрудников правоохранительных органов, они напали на мужчину. На кадрах, прикрепленных к публикации, заметно, как человека привязали к пруту за руки и ноги и куда-то понесли.

Когда полицейские попытались задержать коллегу, он оказал сопротивление. Его направили в больницу, но из-за серьезных травм врачи оказались бессильны.

В результате правоохранители завели два дела: об изнасиловании и расправе. В рамках последнего задержали четверых. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и ищут других участников линчевания.

