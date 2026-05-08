Общество
Юрист перечислил ошибки в завещании, которые делают его недействительным

Завещание является документом, к которому закон предъявляет строгие требования. Ошибки в его оформлении могут привести к тому, что воля наследодателя не будет исполнена. Об этом в интервью RT сообщил юрист Александр Хаминский.

«Обязательными реквизитами завещания являются Ф. И. О. наследодателя, дата и место составления, подпись завещателя, четкое указание наследников и имущества, а также нотариальное удостоверение», — отметил эксперт.

По его словам, ничтожным завещание признается, если оно изначально не имеет юридической силы: например, при отсутствии нотариального удостоверения, подписи наследодателя или если оно составлено недееспособным лицом. Кроме того, документ можно оспорить при наличии оснований сомневаться в свободе воли наследодателя — давление со стороны родственников, введение в заблуждение, тяжелое состояние здоровья, психическое расстройство.

Адвокат Московской городской коллегии адвокатов Александр Барканов до этого говорил, что в России некоторые граждане имеют право на получение наследства вне зависимости от завещания. Речь идет о ближайших родственниках — даже если покойный решил завещать свое имущество другим наследникам, они по закону получают обязательную долю наследства.

Ранее юрист объяснила, как лишить наследства родственника через завещание.

 
