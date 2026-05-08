На Украине зафиксировали первые случаи использования БПЛА в криминальной среде

На Украине зафиксированы первые случаи применения беспилотников для совершения особо тяжких преступлений за пределами зоны боевых действий. Об этом заявил глава Национальной полиции страны Иван Выговский, пишет «Украина.ру».

По его словам, в конце прошлого года на Украине впервые произошли несколько инцидентов с использованием дронов в криминальной среде. Речь идет, в частности, о покушении во Львовской области и подготовке теракта в Днепропетровской области.

Выговский отметил, что для противодействия таким вызовам необходимы не только технические и оперативные меры, но и изменения в законодательстве и нормативно-правовом регулировании.

В апреле Выговский заявил, что доверие украинцев к Национальной полиции «уничтожается» из-за участия правоохранителей в мобилизации. По его словам, украинское общество в последнее время негативно относится к полицейским, так как они привлечены к мобилизации вместе с военкомами. Он подчеркнул, что рейтинги Нацполиции «падают критически».

Ранее украинский дрон рухнул на нефтебазу в Латвии.