В Малоярославце разбирают завалы после взрыва газа

В Малоярославце начали разбор завалов после взрыва газа в общежитии

В Малоярославце начали разбор завалов в общежитии, поврежденном взрывом бытового газа. Об этом сообщил глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфенов в своем канале в мессенджере «Макс».

Он отметил, что специалисты готовят площадку для запуска тяжелой техники. Параллельно сотрудники МЧС вместе с местными жителями эвакуируют уцелевшие ценные вещи из комнат поврежденного здания.

«Начальник Главного Управления МЧС по Калужской области Владислав Блеснов лично руководит оперативным штабом», — написал Парфенов.

По данным Следственного Управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Калужской области, взрыв с последующим возгоранием случился из-за утечки газа из газопровода. Пострадали двое мужчин и одна женщина. Им оказали медицинскую помощь.

СУ СКР по Калужской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас допрашивают свидетелей. Кроме того, назначены судебные экспертизы. Обыски также прошли в управляющей компании и газовой службе.

Инцидент произошел 5 мая в трехэтажном здании на улице Фрунзе, 13. Парфенов сообщил, что в результате взрыва повреждена межквартирная перегородка. Из-за угрозы обрушения жителей эвакуировали, им предоставили временное жилье.

