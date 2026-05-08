В Азии зарегистрировали летальный случай заражения хантавирусом

На Тайване в городе Тайбэй зарегистрирован случай заражения хантавирусом с летальным исходом. Об этом сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).

Отмечается, что на данный момент в Тайбэе зарегистрирован лишь один случай заражения. В городе проводится масштабная санитарная обработка.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Подтверждены девять случаев заражения, из них трое человек не выжили.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.

