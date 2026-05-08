Эпштейн попал в реестр иноагентов в России

Философ Михаил Эпштейн попал в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

«М. Н. Эпштейн распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», — отмечается в сообщении.

Также ведомство включило в список иноагентов экс-главу регионального отделения «Открытой России» в Тюмени Антона Михальчука, тульского активиста Евгения Малюгина, советско-американского ученого Игоря Ефимова, блогера Андрея Агапова, а также новостной ресурс «Cyprus Daily News».

В конце апреля в перечень Минюста попали три человека: режиссеры Юрий Мамин (признан в РФ иностранным агентом) и Юрий Тепляков (признан в РФ иностранным агентом), а также активистка Наталья Гоголева (признана в РФ иностранным агентом).

В конце марта список иноагентов пополнился тремя новыми именами: в перечень, в частности, были внесены режиссер фильма «Господин Никто против Путина» Павел Таланкин (признан в РФ иностранным агентом), журналистка Марина Скорикова (признана в РФ иностранным агентом) и обвинявшийся в хищениях на космодроме Восточный Виталий Гинзбург (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее комика Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) заочно арестовали в России из-за закона об иноагентах.