Минпросвещения разъяснило правила использования телефонов в детсадах

В Минпросвещения заявили об отсутствии запрета на телефоны в детских садах

Федерального запрета на использование мобильных телефонов детьми в детских садах в России нет. Об этом ТАСС сообщила эксперт Минпросвещения, директор ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка» Елена Приступа.

Однако, по ее словам, вопрос регулирования данного вопроса относится к компетенции самой образовательной организации и решается через локальные нормативные акты. Приступа отметила, что исследования в области физиологии и развития ребенка показывают повышение рисков нарушений состояния здоровья при использовании цифровых устройств.

Эксперт Минпросвещения также напомнила, что режим работы детского сада не предполагает использование мобильных устройств во время пребывания ребенка в учреждении.

В декабре прошлого год президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране необходимо запретить детям младше 15–16 лет пользоваться социальными сетями. По словам главы государства, во всех соцсетях будет введена обязательная проверка возраста. Детям и подросткам младше указанных лет будет запрещен вход в сервисы.

В ноябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагается установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях на уровне 16 ле

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут запретить детям создавать аккаунты в соцсетях.