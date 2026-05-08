«Ты не мой отец»: отчим убил пасынка после одной фразы

В Японии мужчина задушил пасынка в общественном туалете после конфликта

37-летний японец жестоко расправился с ребенком из-за неосторожно брошенной фразы. Об этом сообщает The Japan Times.

По данным издания, 11-летний школьник из префектуры Киото пропал еще в марте текущего года. Спустя менее месяца его тело обнаружили в лесистой местности.

Как удалось выяснить полицейским, убийцей оказался отчим мальчика. Мужчина какое-то время назад женился на матери ребенка, между ними возникали конфликты.

Ситуация обострилась в марте, когда отчим вез несовершеннолетнего в школу. Во время ссоры мальчик сказал слова, которые разозлили мужчину.

«Ты мне не настоящий отец!», – цитирует издание ребенка.

Как полагают следователи, мужчина не проявил агрессию сразу. Вместо того, чтобы высадить пасынка у школы, они остановились около общественного туалета, где он задушил мальчика.

После этого отец дважды пытался перепрятать тело. В одном из мест обнаружили рюкзак, в другом – обувь «пропавшего».

Отчима арестовали, в беседе с сотрудниками правоохранительных органов он рассказал детали произошедшего. Уголовное дело передали в прокуратуру.

