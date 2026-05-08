Синоптик оценил опасность пожара в Чернобыльской зоне отчуждения

Синоптик Шувалов объяснил, опасен ли для россиян пожар около Чернобыльской АЭС

Лесной пожар южнее Чернобыльской зоны отчуждения разгорелся на площади более 1 тыс. га, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с RT он заверил, что россиянам это ничем не угрожает.

«К счастью, эта зона не слишком сильно загрязнена выбросами чернобыльской аварии. Всё происходит южнее так называемого рыжего леса», — пояснил синоптик.

Он также напомнил, что при лесном пожаре температура намного ниже, чем была в момент аварии на АЭС, поэтому даже имеющиеся в лесах загрязнения не дойдут до высоких слоёв атмосферы и не уйдут дальше границ Украины.

При позитивном сценарии ожидается, что 12 мая ветер сменится, начнутся дожди – такая погода должна затушить пожар, заключил Шувалов.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила о лесном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Киевской области. В сообщении подчёркивается, что огонь быстро распространяется из-за сухой погоды и сильных порывов ветра. К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и силы других служб.

В Белоруссии ранее сделали заявление о пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения.