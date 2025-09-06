На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин украл из пункта выдачи женское белье, чтобы расплатиться за такси

В Самаре повар украл женское белье и кофе из пункта выдачи для оплаты такси
ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре ранее судимый местный житель проник в пункт выдачи заказов и похитил товары на сумму более 16 тысяч рублей, кражу он совершил, чтобы расплатиться за такси. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел ночью на улице Нагорной. Злоумышленник разбил камнем стеклянную дверь пункта выдачи заказов одной из онлайн-платформ. Из помещения он похитил предметы женского белья, обувь, банки кофе, мини-компьютер и сканер QR-кодов.

Полиция, изучив записи с камер видеонаблюдения и обнаружив следы пальцев рук и обуви, задержала подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний повар одного из местных баров. На допросе мужчина дал признательные показания. Выяснилось, что после конфликта с таксистом он оказался на улице без денег и решил ограбить пункт выдачи, чтобы похищенным имуществом оплатить поездку домой.

Однако его план провалился — убегая, он растерял часть украденного. В итоге ему пришлось пройти пешком 3 км до дома, где его и задержали оперативники. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

Ранее в Армавире мужчина с ножом ограбил аптеку.

