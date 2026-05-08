Операция по освобождению заложников в немецком Зинциге завершена

Операция по освобождению заложников в городе Зинциге, расположенном на юго-западе Германии, завершена. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на полицию.

По информации источника, двух заложников, в их числе «водитель бронированного фургона», освободили, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Между тем преступнику или преступникам удалось сбежать «неизвестным способом» «сразу после того, как [они] заперли людей в хранилище», уточнили в полиции.

Инцидент произошел в отделении банка Volksbank. Как сообщали немецкие СМИ, утром к банку подъехал инкассаторский автомобиль и один из инкассаторов вышел из машины, чтобы пройти в банк. Неизвестный мужчина перехватил инкассатора и заставил войти в помещение банка — вместе с заложниками он укрылся в хранилище банка.

Для освобождения заложников был задействован вертолет, здание банка оцепили.

