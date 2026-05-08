Две пробирки с хантавирусом пропали из лаборатории в Австралии в 2024 году

Metro: 2 пробирки с хантавирусом пропали из австралийской лаборатории в 2024 году

Два флакона с хантавирусом пропали из австралийской лаборатории в 2024 году — за два года до недавней вспышки заболевания на круизном судне MV Hondius. Изначально исчезновение связали с перемещением образцов в новый морозильник, однако расследование показало, что флаконы, скорее всего, были уничтожены, а не похищены, пишут СМИ.

Эксперты отмечают, что хантавирус вызывает тяжелое заболевание, ставшее причиной смерти трех человек за последние две недели. Тем не менее австралийские власти подчеркивают: пропавшие образцы не имеют отношения к вспышке заболевания вирусом на круизном лайнере, где у нескольких пассажиров проявились симптомы инфекции. Расследование инцидента в лаборатории продолжается.

Ранее в США вспышку хантавируса на лайнере классифицировали как ЧС.