Российского подростка отдали под суд за подготовку подрыва машины военного

В Воронежской области перед судом предстанет 16-летний местный житель, собиравшийся устроить взрыв. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в мае 2025 года подросток вступил в переписку через мессенджер с лицами, связанными со спецслужбами Украины, и согласился за вознаграждение подорвать автомобиль военнослужащего.

Позднее подросток в Воронеже вел наблюдение за указанным автомобилем, фотографировал его и передавал координаты кураторам, за что получил не менее 29 тыс. рублей в криптовалюте.

Кроме того, по указанию иностранного куратора он извлек из тайника в Лисках взрывчатку и самодельное взрывное устройство, однако преступные действия не были доведены до конца, так как юношу задержали сотрудники ФСБ.

Его обвинили в подготовке к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатых веществ. По ходатайству следствия суд избрал мере пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением поступят в суд.

