Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Российского подростка отдали под суд за подготовку подрыва машины военного

В Воронежской области будут судить подростка, планировавшего устроить взрыв
РИА Новости

В Воронежской области перед судом предстанет 16-летний местный житель, собиравшийся устроить взрыв. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в мае 2025 года подросток вступил в переписку через мессенджер с лицами, связанными со спецслужбами Украины, и согласился за вознаграждение подорвать автомобиль военнослужащего.

Позднее подросток в Воронеже вел наблюдение за указанным автомобилем, фотографировал его и передавал координаты кураторам, за что получил не менее 29 тыс. рублей в криптовалюте.

Кроме того, по указанию иностранного куратора он извлек из тайника в Лисках взрывчатку и самодельное взрывное устройство, однако преступные действия не были доведены до конца, так как юношу задержали сотрудники ФСБ.

Его обвинили в подготовке к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатых веществ. По ходатайству следствия суд избрал мере пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время материалы дела с утвержденным обвинительным заключением поступят в суд.

Ранее в Кургане подростков арестовали за поджог ж/д оборудования и обвинили в совершении теракта.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!