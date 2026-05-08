Общество

Эксперт высказалась о необходимости изменить прием в магистратуру в России

Эксперт Клячко: в новой системе образования предполагается три типа магистратуры
Сергей Пятаков/РИА Новости

В некоторых направлениях введение ограничений на поступление в магистратуру в зависимости от профиля полученного высшего образования необходимо. Однако важно не создавать слишком жесткую модель переходов между направлениями подготовки. Об этом газете «Известия» рассказала директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Клячко.

Специалист подчеркнула, что в ряде сфер, в числе которых инженерная, естественно-научная и медицинская, магистратура не способна в полной мере компенсировать отсутствие фундаментальной базовой подготовки. Однако чрезмерно жесткие ограничения могут стать ошибкой.

«Если сегодня создать чрезмерно жесткую модель переходов между направлениями подготовки, через несколько лет это может начать тормозить адаптацию рынка труда к новым запросам экономики. Ключевой вопрос не в том, разрешать или запрещать переход между направлениями, а в том, как именно выстраивать правила таких переходов», — сказала эксперт.

По ее словам, в новой системе высшего образования в России есть три типа магистратуры: академическая, профессиональная и управленческая. Для первой, которая ориентирована на науку и дальнейшую исследовательскую карьеру, требования к профилю предыдущего образования действительно могут быть достаточно жесткими. В случае профессиональной магистратуры стоит сохранять преемственность компетенций внутри самой специальности. В то же время управленческая магистратура должна предполагать более широкий состав поступающих.

Премьер-министр России Михаил Мишустин до этого говорил, что в вузах и колледжах страны планируется увеличить количество бюджетных мест по направлениям, востребованным экономикой.

Ранее в России собрались увеличить в вузах число мест по биоэкономическим специальностям.

 
