В Индонезии три туриста погибли после извержения вулкана

Извержение вулкана Дуконо на восточном острове Хальмахера в Индонезии привело к гибели трех альпинистов, включая двух граждан Сингапура и одного индонезийца, пишет Daily Mail.

По данным местной полиции, группа из примерно 20 туристов проигнорировала предупреждающие знаки у подножия и призывы в соцсетях держаться подальше.

«Многие иностранные туристы хотят создавать контент в cоцсетях», — заявил начальник полиции Эрличсон Пасариб.

Извержение, зафиксированное сейсмографами более чем на 16 минут, произошло в 7:41 утра по местному времени. Трое мужчин погибли на месте. На данный момент спасатели эвакуировали 14 человек, пятеро из которых пострадали. Поиски других альпинистов затруднены из-за продолжающейся активности вулкана.

