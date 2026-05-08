Главреду «Дождя» Дзядко просят дать 8 лет за фейки о российской армии

Представитель гособвинения просит Головинский суд Москвы заочно приговорить главреда телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) к восьми годам колонии за неисполнение обязанностей иноагента и распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

«Прокурор просит суд признать Тихона Дзядко виновным в инкриминируемых ему преступлениях и заочно назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 5,9 млн рублей», — сказали агентству.

В конце прошлого года Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении журналистов телеканала «Дождь» Валерии Ратниковой (признана в РФ иностранным агентом) и Тихона Дзядко. Следствие установило, что в одном из мессенджеров они разместили материалы, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских войск против мирного населения Украины. Кроме того, Дзядко не предоставил в уполномоченный орган предусмотренную законом информацию о деятельности иностранного агента.

По ходатайству следствия обвиняемые заочно объявлены в розыск, и им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

