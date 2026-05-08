Турист из России получил ушиб ноги после нападения креветки-богомола в Таиланде

Российский турист получил серьезный ушиб ноги после нападения креветки‑богомола в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Несчастный случай произошел с 28‑летним Анатолием из Екатеринбурга. Мужчина отправился на катере к Симиланским островам и решил нырнуть в бирюзовое море.

Однако во время прыжка в воду он получил мощный удар по ноге и вскоре вынужден был вернуться на сушу. Оказалось, что туриста атаковала креветка-богомол, которая в случае опасности может развить скорость до 90 километров в час и ударить врага передними конечностями, напоминающими дубинки.

По словам специалистов, сила ее удара сравнима с пулевым выстрелом. У Анатолия не обнаружили перелома, однако ему по-прежнему больно ходить. Теперь мужчине предстоит длительное восстановление.

После происшествия россиянин заявил, что у него развилась «креветкофобия», и он на всю жизнь запомнит встречу с агрессивным членистоногим.

Ранее акула откусила туристу ногу во время медового месяца на Мальдивах.

 
