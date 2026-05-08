«Социальный парадокс»: российские пенсионеры обогнали зумеров по активности

Современные российские зумеры сильно проигрывают пенсионерам в активности – они предпочитают сидеть дома и пропадать в цифровом мире, тогда как пожилые граждане активно посещают мероприятия и ходят в спорткомплексы. Об этом НСН заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, сегодня пенсионеры стараются вести активный образ жизни, посещают тренировки и центры активного долголетия, участвуют в групповых занятиях, ходят в походы. В то же время молодежь предпочитает не заниматься физической активностью, а проводить время с гаджетами.

«Это интересный социальный парадокс: поколение, у которого есть все технологические возможности для саморазвития, зачастую выбирает пассивный досуг, тогда как старшее поколение демонстрирует пример осознанного отношения к здоровью и активному образу жизни», — подчеркнула Бессараб.

До этого социологи зафиксировали неожиданный тренд: в России наблюдается взаимная симпатия между зумерами (18–24 года) и пенсионерами (старше 65 лет). Как объяснил доктор социологических наук Владимир Звоновский, представители этих двух поколений ценят друг друга, в том числе за эмоциональную безопасность.

Исследование также показало, что стереотипные «бабушки у подъезда» исчезают из-за повышения этажности домов (в высотках сложно знать всех соседей) и появления досуга (например, программа «Московское долголетие»).

