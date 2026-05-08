Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог предупредил об опасности использования ИИ для эмоциональной поддержки

Психолог Нестик: люди все чаще используют ИИ в качестве психолога
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня люди начали часто искать эмоциональную поддержку не у родных и друзей, а у искусственного интеллекта (ИИ) и антидепрессантов. Такой подход может привести к негативным последствиям. Об этом kp.ru сообщил профессор РАН, доктор психологических наук, кандидат философских наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.

«Мы компенсируем отсутствие эмоциональной поддержки от близких не только антидепрессантами, но и обращением за помощью (в том числе и психологической) к искусственному интеллекту. Сейчас это очень распространено, особенно среди молодежи. Здесь есть, конечно, свои риски», — объяснил специалист.

По словам эксперта, если человек начинает регулярно использовать нейросеть в качестве собеседника и замены психологу, со временем он может столкнуться с усугублением своих проблем. ИИ не способен дать живое тепло и оказать необходимую поддержку. Технологии только создают иллюзию такого общения.

Эксперт направления Т1 ИИ (ИТ-холдинга Т1) Татьяна Сеземина до этого рассказала «Газете.Ru», что в России все чаще начали использовать искусственный интеллект для первичного отбора кандидатов, а 14% работодателей даже проводят видеоинтервью с ИИ-ассистентами. По ее словам, теперь соискателю важно готовиться не только к разговору с рекрутером, но и к собеседованию, которое может анализировать алгоритм. Главное на таком интервью — говорить структурно, последовательно и без противоречий.

Ранее были названы последствия появления у россиян цифрового медицинского профиля.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!