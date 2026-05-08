В Москве киллера банды спецназовцев приговорили к 18 годам колонии за заказные убийства

Басманный суд Москвы приговорил к 18 годам колонии члена банды спецназовцев за заказные убийства. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

По информации источника, суд признал виновным подсудимого Николая Трушкова в совершении убийства и пяти покушений на убийство.

Трушкову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 48 млн рублей.

Суд назначил Трушкову наказание по совокупности с приговором, вынесенным в 2004 году, по другому делу. Тогда его приговорили к пяти годам за разбой, но впоследствии он вышел условно-досрочно.

Трушкова подозревали в 15 заказных убийствах и 10 покушениях на убийство, его приговорили к 16 годам — таким образом, окончательный срок с учетом неотбытого составил 18 лет.

В 1998 году фигурант вошел в состав банды, созданной силовиками. По информации «Коммерсанта», на счету банды не менее 40 жертв.

Ранее суд вынес приговор главарю самой кровавой банды нулевых.