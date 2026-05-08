Мать сделала тату 2-летнему сыну, потому что «он ее попросил», и оказалась в тюрьме

В США мать сделала тату 2-летнему сыну, потому что «он ее попросил, пишет New York Post.

Брук МакДэниел была арестована после того, как полиция получила жалобу на жестокое обращение с ребенком. Поводом послужила татуировка в виде черной точки, замеченная на правом предплечье ее двухгодовалого сына. Вокруг отметины наблюдалось покраснение, свидетельствующее о свежем нанесении.

Согласно документам об аресте, МакДэниел заявила офицерам, что ребенок якобы сам «попросил», пока она делала себе татуировку на ноге. Свидетели также сообщили, что женщина утверждала, будто малыш «сам хотел» эту татуировку.

Помимо инцидента с тату, полиция сообщила об «ужасных» условиях жизни в доме. МакДэниел предъявлено обвинение в жестоком обращении с ребенком. Она была помещена в окружную тюрьму и может быть освобождена на время следствия, если внесет залог в размере $5000.

