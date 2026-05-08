Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мать сделала тату 2-летнему сыну, потому что «он ее попросил», и оказалась в тюрьме

Американка сделала тут 2-летнему сыну и попала в тюрьму
Police Department

В США мать сделала тату 2-летнему сыну, потому что «он ее попросил, пишет New York Post.

Брук МакДэниел была арестована после того, как полиция получила жалобу на жестокое обращение с ребенком. Поводом послужила татуировка в виде черной точки, замеченная на правом предплечье ее двухгодовалого сына. Вокруг отметины наблюдалось покраснение, свидетельствующее о свежем нанесении.

Согласно документам об аресте, МакДэниел заявила офицерам, что ребенок якобы сам «попросил», пока она делала себе татуировку на ноге. Свидетели также сообщили, что женщина утверждала, будто малыш «сам хотел» эту татуировку.

Помимо инцидента с тату, полиция сообщила об «ужасных» условиях жизни в доме. МакДэниел предъявлено обвинение в жестоком обращении с ребенком. Она была помещена в окружную тюрьму и может быть освобождена на время следствия, если внесет залог в размере $5000.

Ранее мужчина установил рекорд Гиннесса по количеству татуировок с персонажами Marvel.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!