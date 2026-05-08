Водитель принял граффити за въезд в тоннель и врезался в стену

В Глазго автомобилист въехал в бетонную стену, на которой было изображено граффити, визуально напоминающее тоннель, пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщает портал news.com.au.

На вертикальной стене художники нанесли рисунок — два крупных глаза с черными зрачками. Издалека это изображение можно было принять за настоящие въезды в подземный переход. Водитель легкового автомобиля попался на эту оптическую иллюзию.

Он направил машину прямо на рисунок и врезался в стену. Пострадавший выжил, он госпитализирован.

