Водитель принял граффити за въезд в тоннель и врезался в стену

В Великобритании водитель врезался в стену, увидев граффити тоннеля
David Goldman/AP

В Глазго автомобилист въехал в бетонную стену, на которой было изображено граффити, визуально напоминающее тоннель, пострадавший доставлен в больницу. Об этом сообщает портал news.com.au.

На вертикальной стене художники нанесли рисунок — два крупных глаза с черными зрачками. Издалека это изображение можно было принять за настоящие въезды в подземный переход. Водитель легкового автомобиля попался на эту оптическую иллюзию.

Он направил машину прямо на рисунок и врезался в стену. Пострадавший выжил, он госпитализирован.

До этого в Великобритании водитель перепутал боксера-чемпиона с лежащим мусорным мешком и задавил его. 18-летний боксер Лео Маунтин праздновал Пасху с друзьями, выпивая спиртные напитки. Домой он отправился на такси, но затем по неизвестной причине оказался лежащим на дороге в Моркаме. В какой-то момент по трассе проехал водитель грузовика, который принял молодого человека за черный мешок для мусора. Лео не выжил.

Ранее водитель перепутал передачи и въехал в барбершоп с посетителями.

 
