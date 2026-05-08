В Челябинске двое мужчин попытались украсть спиртное и избили бывшего судью

В Челябинске двое неизвестных напали на бывшего судью Ленинского райсуда Александра Гервасьева. Об этом Ura.ru рассказал сам пострадавший.

Все произошло ночью 22 апреля в продуктовом магазине на улице Тухачевского, 11. По словам экс-судьи, он зашел за продуктами и увидел, что сотрудница торговой точки удерживает молодых людей, которые якобы пытались украсть алкоголь. Гервасьев сделал им замечание, после чего конфликт перерос в драку.

«Они переключились на меня. Я говорю ему: «Вы же себе жизнь поломаете…». А он мне: «Мы тебя сейчас поломаем», — вспоминает потерпевший.

Гервасьев утверждает, что один из хулиганов сломал ему нос. Затем другой участник компании вытащил пистолет, но поймать жертву на мушку он так и не смог. Нападавший был под какими-то наркотиками, считает бывший судья.

После инцидента написал заявление в полицию, но, несмотря на статус пострадавшего, следствие продвигалось медленно. Лишь 7 мая к расследованию приступили сотрудники МВД. В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили о возбуждении дела по статье 119 УК РФ.

«Участники инцидента установлены, проводится комплекс необходимых мероприятий», — добавили в ведомстве.

