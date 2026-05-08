Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Челябинске двое мужчин попытались украсть спиртное и избили бывшего судью

Ura.ru: в Челябинске бывший судья подвергся нападению в магазине
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске двое неизвестных напали на бывшего судью Ленинского райсуда Александра Гервасьева. Об этом Ura.ru рассказал сам пострадавший.

Все произошло ночью 22 апреля в продуктовом магазине на улице Тухачевского, 11. По словам экс-судьи, он зашел за продуктами и увидел, что сотрудница торговой точки удерживает молодых людей, которые якобы пытались украсть алкоголь. Гервасьев сделал им замечание, после чего конфликт перерос в драку.

«Они переключились на меня. Я говорю ему: «Вы же себе жизнь поломаете…». А он мне: «Мы тебя сейчас поломаем», — вспоминает потерпевший.

Гервасьев утверждает, что один из хулиганов сломал ему нос. Затем другой участник компании вытащил пистолет, но поймать жертву на мушку он так и не смог. Нападавший был под какими-то наркотиками, считает бывший судья.

После инцидента написал заявление в полицию, но, несмотря на статус пострадавшего, следствие продвигалось медленно. Лишь 7 мая к расследованию приступили сотрудники МВД. В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили о возбуждении дела по статье 119 УК РФ.

«Участники инцидента установлены, проводится комплекс необходимых мероприятий», — добавили в ведомстве.

Ранее в Тюмени пациенты избили врача из-за очереди в приемном покое.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!