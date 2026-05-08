Врач рассказал, как похудеть при сидячей работе

Похудеть людям, работающим в офисном формате, поможет комплексный подход. Поскольку избавиться от лишних килограммов удастся лишь в случае, если тратить энергии больше, чем потреблять.Об этом kp.ru рассказал заведующий отделением восстановительной медицины Клиники реабилитации МГМУ им. Сеченова, врач - травматолог-ортопед, реабилитолог, врач по спортивной медицине, к. м. н., доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Алексей Репетюк.

По словам специалиста, в большинстве случаев успех зависит от режима питания. Однако важно отказаться от строгих диет. Рекомендуется постепенно сокращать потребляемые калории, подсчитывая их с помощью специальных программ. Врач отметил, что комфортный дефицит для большей части офисных сотрудников составляет около 1600-1800 калорий в день.

Эксперт напомнил, что увеличить расход энергии поможет любая физическая нагрузка.

«После тренировки увеличивается скорость метаболизма, а расход калорий даже в покое возрастает. Важно подобрать нагрузку, которая будет комфортной и интересной. Можно заниматься в зале или дома от трех до пяти раз в неделю по 40-60 минут», — рассказала он.

По словам врача, также важно фоновая повседневная активность. Рекомендуется отказаться от использования лифта в пользу лестницы, заменить поездки на автобусе пешими прогулками, а также каждые 30 минут делать профилактическую зарядку на 2-3 минуты.

Помимо этого, не следует забывать о том, что в сутки необходимо потреблять не менее литра воды. Специалист объяснил, что даже легкое обезвоживание снижает скорость метаболизма на 2-3%. Кроме того, для похудения нужно высыпаться, поскольку только во время такого отдыха организм может полностью восстановиться.

