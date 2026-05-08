Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач рассказал, как похудеть при сидячей работе

Врач Репетюк: похудеть при работе в офисе поможет комплексный подход
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Похудеть людям, работающим в офисном формате, поможет комплексный подход. Поскольку избавиться от лишних килограммов удастся лишь в случае, если тратить энергии больше, чем потреблять.Об этом kp.ru рассказал заведующий отделением восстановительной медицины Клиники реабилитации МГМУ им. Сеченова, врач - травматолог-ортопед, реабилитолог, врач по спортивной медицине, к. м. н., доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Алексей Репетюк.

По словам специалиста, в большинстве случаев успех зависит от режима питания. Однако важно отказаться от строгих диет. Рекомендуется постепенно сокращать потребляемые калории, подсчитывая их с помощью специальных программ. Врач отметил, что комфортный дефицит для большей части офисных сотрудников составляет около 1600-1800 калорий в день.

Эксперт напомнил, что увеличить расход энергии поможет любая физическая нагрузка.

«После тренировки увеличивается скорость метаболизма, а расход калорий даже в покое возрастает. Важно подобрать нагрузку, которая будет комфортной и интересной. Можно заниматься в зале или дома от трех до пяти раз в неделю по 40-60 минут», — рассказала он.

По словам врача, также важно фоновая повседневная активность. Рекомендуется отказаться от использования лифта в пользу лестницы, заменить поездки на автобусе пешими прогулками, а также каждые 30 минут делать профилактическую зарядку на 2-3 минуты.

Помимо этого, не следует забывать о том, что в сутки необходимо потреблять не менее литра воды. Специалист объяснил, что даже легкое обезвоживание снижает скорость метаболизма на 2-3%. Кроме того, для похудения нужно высыпаться, поскольку только во время такого отдыха организм может полностью восстановиться.

Ранее россиянам назвали самый дешевый способ похудеть к лету.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!