Россиянам назвали самый дешевый способ похудеть к лету

Самым бюджетным способом срочного похудения перед летним отпуском оказалась яблочно-кефирная диета. Недельный рацион по такой схеме обойдется россиянам в 1747 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса «Пакет» от Х5.

Специалисты сравнили стоимость продуктов для четырех популярных экспресс-диет, рассчитанных на семь дней. В список вошли гречнево-куриная, яблочно-кефирная, яичная и так называемая модельная диета.

По данным аналитиков, при яблочно-кефирной диете человеку предлагается съедать пять яблок в день и выпивать три стакана кефира, равномерно распределяя продукты на три приема пищи. Такой вариант оказался самым дешевым среди рассмотренных.

На втором месте по стоимости оказалась яичная диета. Продукты для нее на неделю будут стоить 2042 рубля. Этот рацион включает яйца, грейпфрут и овощи: два яйца и грейпфрут на завтрак, одно яйцо и овощи на обед, а также два яйца и овощи на ужин.

Модельная диета обойдется немного дороже — в 2149 рублей за семь дней. Ее меню предполагает яйцо и чашку черного кофе на завтрак, 150 граммов творога 1% жирности и чашку зеленого чая на обед, а также 100 граммов говядины и овощи на ужин.

Самым затратным вариантом эксперты назвали гречнево-куриную диету. Недельный набор продуктов для нее обойдется в 2864 рубля. Такой рацион предусматривает 150 граммов крупы, две куриные грудки и литр кефира в день.

Во всех рассмотренных схемах также предполагается обильное питье — около двух литров воды в день. При этом специалисты обычно советуют подходить к экспресс-диетам осторожно: резкое ограничение рациона может подходить не всем, особенно при хронических заболеваниях и проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Ранее сообщалось, что у каждого третьего россиянина портится настроение во время диеты.