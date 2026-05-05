Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россиянам назвали самый дешевый способ похудеть к лету

Сервис «Пакет»: яблочно-кефирная диета обойдется россиянам в 1,7 тыс. рублей
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Самым бюджетным способом срочного похудения перед летним отпуском оказалась яблочно-кефирная диета. Недельный рацион по такой схеме обойдется россиянам в 1747 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса «Пакет» от Х5.

Специалисты сравнили стоимость продуктов для четырех популярных экспресс-диет, рассчитанных на семь дней. В список вошли гречнево-куриная, яблочно-кефирная, яичная и так называемая модельная диета.

По данным аналитиков, при яблочно-кефирной диете человеку предлагается съедать пять яблок в день и выпивать три стакана кефира, равномерно распределяя продукты на три приема пищи. Такой вариант оказался самым дешевым среди рассмотренных.

На втором месте по стоимости оказалась яичная диета. Продукты для нее на неделю будут стоить 2042 рубля. Этот рацион включает яйца, грейпфрут и овощи: два яйца и грейпфрут на завтрак, одно яйцо и овощи на обед, а также два яйца и овощи на ужин.

Модельная диета обойдется немного дороже — в 2149 рублей за семь дней. Ее меню предполагает яйцо и чашку черного кофе на завтрак, 150 граммов творога 1% жирности и чашку зеленого чая на обед, а также 100 граммов говядины и овощи на ужин.

Самым затратным вариантом эксперты назвали гречнево-куриную диету. Недельный набор продуктов для нее обойдется в 2864 рубля. Такой рацион предусматривает 150 граммов крупы, две куриные грудки и литр кефира в день.

Во всех рассмотренных схемах также предполагается обильное питье — около двух литров воды в день. При этом специалисты обычно советуют подходить к экспресс-диетам осторожно: резкое ограничение рациона может подходить не всем, особенно при хронических заболеваниях и проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Ранее сообщалось, что у каждого третьего россиянина портится настроение во время диеты.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!