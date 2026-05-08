Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с дипфейками

Эксперт РОЦИТ Трифонов: дипфейки работают, потому что люди верят видео
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Одна из причин, почему дипфейки работают – люди доверяют видео больше, чем тексту, заявил эксперт РОЦИТ, специалист по борьбе с экстремизмом, блогер Алексей Трифонов.

Он отметил, что человеческий мозг воспринимает лицо и голос как подтверждение реальности.

«Именно поэтому мошенники сейчас массово уходят из обычных рассылок в видеоформат. Это означает, что информации из видео стоит априори меньше доверять, особенно если она распространяется в мессенджерах», — сказал он.

Также сооснователь агентства «Upgrade», специалист ИТ-проектов отдела специальных проектов РНИМУ им. Пирогова, выпускник Мастерской новых медиа Азиз Султанов заявил, что сейчас мошенники стали чаще использовать лица блогеров и артистов, потому что люди привыкли им доверять.

«Сам факт, что в видео участвует известный человек, не должен восприниматься как доказательство подлинности. В таких случаях лучше зайти в официальное приложение или соцсети компании и проверить, есть ли там такая информация», — сказал он.

Ранее компания RWB рассказала о новой схеме мошенников с использованием дипфейков. Злоумышленники распространяют в соцсетях и мессенджерах фейковые предложения о денежных бонусах со ссылками на поддельные сайты. Для повышения доверия используются сгенерированные видео с участием известных людей. По данным «RWB Исследования», к ноябрю 2025 года с мошенничеством на основе дипфейков сталкивался каждый десятый россиянин.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!