Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с дипфейками

Одна из причин, почему дипфейки работают – люди доверяют видео больше, чем тексту, заявил эксперт РОЦИТ, специалист по борьбе с экстремизмом, блогер Алексей Трифонов.

Он отметил, что человеческий мозг воспринимает лицо и голос как подтверждение реальности.

«Именно поэтому мошенники сейчас массово уходят из обычных рассылок в видеоформат. Это означает, что информации из видео стоит априори меньше доверять, особенно если она распространяется в мессенджерах», — сказал он.

Также сооснователь агентства «Upgrade», специалист ИТ-проектов отдела специальных проектов РНИМУ им. Пирогова, выпускник Мастерской новых медиа Азиз Султанов заявил, что сейчас мошенники стали чаще использовать лица блогеров и артистов, потому что люди привыкли им доверять.

«Сам факт, что в видео участвует известный человек, не должен восприниматься как доказательство подлинности. В таких случаях лучше зайти в официальное приложение или соцсети компании и проверить, есть ли там такая информация», — сказал он.

Ранее компания RWB рассказала о новой схеме мошенников с использованием дипфейков. Злоумышленники распространяют в соцсетях и мессенджерах фейковые предложения о денежных бонусах со ссылками на поддельные сайты. Для повышения доверия используются сгенерированные видео с участием известных людей. По данным «RWB Исследования», к ноябрю 2025 года с мошенничеством на основе дипфейков сталкивался каждый десятый россиянин.