Учительница изнасиловала подростка и собиралась выйти за него замуж

Во Флориде будут судить 37-летнюю учительницу, которая вступила в сексуальную связь со своим 17-летним учеником и планировала выйти за него замуж. Об этом пишет New York Post.

Отношения между преподавательницей и школьником начались после того, как подросток сделал ей комплимент в одном из мессенджеров. После этого случая ученик стал посещать уроки Хизер Машберн-Смит гораздо чаще обычного. Спустя некоторое время взрослая женщина и несовершеннолетний стали целоваться в классе после окончания занятий и вступили в интимные отношения.

Во время этих встреч педагог жаловалась подростку на своего супруга. Позже она заявила школьнику, что намерена уйти от мужа и выйти за него замуж, как только ему исполнится 18 лет. Ученик прекратил общение с учительницей и заблокировал ее в мессенджере. В судебном заседании педагог полностью признала вину в предъявленных обвинениях, свою связь с подростком она объяснила тем, что эти отношения помогли ей снова почувствовать себя желанной.

