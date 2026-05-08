Читателям «Комсомольской правды» подарят исторический выпуск ко Дню Победы

«Комсомольская правда» выпустит репринт газеты от 10 мая 1945 года
Читателям «Комсомольской правды» в честь Дня Победы подарят репринт газеты от 10 мая 1945 года, сообщает пресс-служба издания.

Исторический репринт будет доступен 8 мая в ежедневном номере «Комсомольской правды».

Также ко Дню Победы постоянным подписчикам «Комсомолки» подарят георгиевскую ленту.

За свою работу в годы Великой Отечественной войны газета «Комсомольская правда» была награждена орденом Отечественной войны I степени, а в 1950 году газета получила орден Трудового Красного Знамени за участие в восстановлении разрушенной войной страны.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на всех фронтах работали 38 выездных редакций «Комсомольской правды». Кроме того, многие журналисты стали военными корреспондентами, среди них Аркадий Гайдар, Лилия Карастоянова и другие.

В газете публиковались фронтовые письма. Также «Комсомольская правда» проводила акцию «Посылки на войну» и первой рассказала о подвиге Зои Космодемьянской.

 
