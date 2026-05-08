В России изучили поддерживающую терапию при лечении HER2-позитивного рака молочной железы

Российские онкологи исследовали применение препарата для терапии нейтропении
Российские онкологи представили финальные результаты исследования Defendor Special у пациенток с ранним HER2-позитивным раком молочной железы. Работа опубликована в журнале «Современная онкология».

Уточняется, что в исследовании оценивали применение эмпэгфилграстима --российского препарата из класса гранулоцитарных колониестимулирующих факторов компании BIOCAD. Такие препараты используют во время химиотерапии, чтобы снизить риск нейтропенических осложнений — состояний, при которых падает уровень нейтрофилов, важных клеток, которые защищают организм от инфекций.

Препарат применялся для пациенток, проходивших предоперационное лекарственное лечение HER2-позитивного рака молочной железы. Такая предоперационная терапия нужна, чтобы уменьшить опухоль и понять, насколько хорошо она отвечает на лечение. При HER2-позитивном раке молочной железы терапия направлена не только на уничтожение опухолевых клеток, но и на блокировку HER2 — белка, который играет ключевую роль в ускоренном росте опухоли.

В анализ вошли данные 105 пациенток, получавших эмпэгфилграстим для первичной профилактики фебрильной нейтропении — опасного осложнения химиотерапии, при котором снижение уровня нейтрофилов сопровождается лихорадкой и повышенным риском инфекций.

После предоперационного лечения у 72,5% пациенток был достигнут полный патоморфологический ответ. Это означает, что после терапии в молочной железе и лимфатических узлах не обнаружили остаточной инвазивной опухоли. Самый высокий показатель — 85,3% — отметили у пациенток с опухолями, не зависящими от гормональных рецепторов и связанными с выраженной активностью HER2.

За время исследования не было зарегистрировано ни одного случая фебрильной нейтропении. При этом тяжелое снижение уровня нейтрофилов без развития фебрильной нейтропении отмечалось у 2,9% пациенток.

Также, чтобы оценить результат не только внутри одной группы, авторы сопоставили полученные данные с результатами пациенток, которые в тот же период проходили такое же предоперационное лечение в том же медицинском центре, но для профилактики осложнений химиотерапии получали другой препарат — филграстим. Установлено, что у пациенток, получавших эмпэгфилграстим, полный патоморфологический ответ достигался статистически значимо чаще.

 
