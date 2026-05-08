Россиянам раскрыли три сценария мошеннических списаний перед 9 Мая

Во время майских праздников специалисты фиксируют всплеск мошеннических списаний. Судя по анализу за последние три года, число обращений по поводу убытков в этот период подскакивает на 18% в сравнении со средним показателем, передает RT со ссылкой на исследование компании «АльфаСтрахование».

Чаще всего аферисты используют один из трех сценариев. Первый предполагает перевод денег третьим лицам под давлением, второй – несанкционированное списание, сделанное при помощи фишинговой ссылки и третий – перевод средств под видом оплаты фиктивных счетов.

Аналитики подчеркивают, что в 80% случаев таких списаний мошенники выстраивают своих схемы на принципах социальной инженерии, ориентируясь на то, что во время праздников люди менее бдительны и более доверчивы. Чаще всего россияне в этот период сами неосознанно передают преступникам данные для доступа к своим счетам, заключили эксперты.

