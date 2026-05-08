Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам раскрыли три сценария мошеннических списаний перед 9 Мая

RT: в майские праздники наблюдается всплеск мошеннических списаний
Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

Во время майских праздников специалисты фиксируют всплеск мошеннических списаний. Судя по анализу за последние три года, число обращений по поводу убытков в этот период подскакивает на 18% в сравнении со средним показателем, передает RT со ссылкой на исследование компании «АльфаСтрахование».

Чаще всего аферисты используют один из трех сценариев. Первый предполагает перевод денег третьим лицам под давлением, второй – несанкционированное списание, сделанное при помощи фишинговой ссылки и третий – перевод средств под видом оплаты фиктивных счетов.

Аналитики подчеркивают, что в 80% случаев таких списаний мошенники выстраивают своих схемы на принципах социальной инженерии, ориентируясь на то, что во время праздников люди менее бдительны и более доверчивы. Чаще всего россияне в этот период сами неосознанно передают преступникам данные для доступа к своим счетам, заключили эксперты.

Ранее хакер рассказал, где мошенники чаще всего подделывают QR-коды.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!