В Ростовской области подсчитали количество поврежденных БПЛА частных домов

Полсотни жилых домов в Мясниковском районе Ростовской области получили повреждения в результате налета украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Он рассказал, что ликвидация последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается.

«В Мясниковском районе в селе Чалтырь, по данным на 10:30 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»), в результате падения обломков БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») повреждено 50 частных домов и три автомобиля», — говорится в заявлении.

По словам губернатора, в данный момент специалисты оценивают состояние зданий.

Слюсарь добавил, что в границах поврежденных домов был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти окажут жителям всю необходимую помощь, подчеркнул он.

Утром 8 мая глава Ростовской области заявил, что ВСУ выпустили беспилотники и ракеты по региону. Никто из людей не пострадал. Однако в Мясниковском районе и трех городах — Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге — зафиксировали разрушения. В частности, в Ростове-на-Дону загорелось четырехэтажное административное здание. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли число сбитых за ночь украинских БПЛА.