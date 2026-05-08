Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Ростовской области подсчитали количество поврежденных БПЛА частных домов

Слюсарь: обломки БПЛА повредили 50 частных домов в Ростовской области
Shutterstock

Полсотни жилых домов в Мясниковском районе Ростовской области получили повреждения в результате налета украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Он рассказал, что ликвидация последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается.

«В Мясниковском районе в селе Чалтырь, по данным на 10:30 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»), в результате падения обломков БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») повреждено 50 частных домов и три автомобиля», — говорится в заявлении.

По словам губернатора, в данный момент специалисты оценивают состояние зданий.

Слюсарь добавил, что в границах поврежденных домов был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти окажут жителям всю необходимую помощь, подчеркнул он.

Утром 8 мая глава Ростовской области заявил, что ВСУ выпустили беспилотники и ракеты по региону. Никто из людей не пострадал. Однако в Мясниковском районе и трех городах — Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге — зафиксировали разрушения. В частности, в Ростове-на-Дону загорелось четырехэтажное административное здание. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли число сбитых за ночь украинских БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!