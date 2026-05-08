Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Компания уволила женщину, чей муж работал в конкурирующей фирме, и лишилась $100 тысяч

SCMP: китаянка отсудила $100 тысяч у компании за увольнение из-за должности мужа
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Cуд в Китае признал незаконным увольнение женщины, чей муж работает в конкурирующей фирме, и постановил выплатить ей компенсацию в размере $100 тысяч, пишет South China Morning Post.

Женщина начала работать в компании по управлению недвижимостью в 2006 году. В конце 2023 года она получила уведомление о расторжении трудового договора. Работодатель заявил, что ее муж занимает должность генерального директора в конкурирующей организации, что создало «негативные последствия» для бизнеса.

Китаянка обратилась в суд, потребовав выплатить ей компенсацию за увольнение. В суде работодатель утверждал, что сотрудница, занимавшая должность операционного менеджера, имела доступ к конфиденциальным данным. Сама женщина настаивала, что не имела доступа к секретной информации и выполняла лишь вспомогательные функции. Она также заявила, что супруг фактически не работает в конкурирующей компании, а называет себя ее сотрудником лишь «для удобства» при участии в мероприятиях.

Суд установил, что работодатель не предоставил достаточных доказательств того, что муж китаянки использовал ее положение для нанесения ущерба интересам компании.

Ранее медсестру уволили из больницы после секса с коллегой прямо на рабочем месте.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!