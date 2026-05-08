Компания уволила женщину, чей муж работал в конкурирующей фирме, и лишилась $100 тысяч

Cуд в Китае признал незаконным увольнение женщины, чей муж работает в конкурирующей фирме, и постановил выплатить ей компенсацию в размере $100 тысяч, пишет South China Morning Post.

Женщина начала работать в компании по управлению недвижимостью в 2006 году. В конце 2023 года она получила уведомление о расторжении трудового договора. Работодатель заявил, что ее муж занимает должность генерального директора в конкурирующей организации, что создало «негативные последствия» для бизнеса.

Китаянка обратилась в суд, потребовав выплатить ей компенсацию за увольнение. В суде работодатель утверждал, что сотрудница, занимавшая должность операционного менеджера, имела доступ к конфиденциальным данным. Сама женщина настаивала, что не имела доступа к секретной информации и выполняла лишь вспомогательные функции. Она также заявила, что супруг фактически не работает в конкурирующей компании, а называет себя ее сотрудником лишь «для удобства» при участии в мероприятиях.

Суд установил, что работодатель не предоставил достаточных доказательств того, что муж китаянки использовал ее положение для нанесения ущерба интересам компании.

