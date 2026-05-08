Общество

Омичка тренировалась в меткости и подстрелила пьяного соседа

В Омской области полиция возбудила уголовное дело против 47-летней женщины, которая случайно выстрелила из пневматической винтовки в своего соседа. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию Кормиловского района поступил сигнал о госпитализации 50-летнего местного жителя. Врачи диагностировали у пациента проникающее ранение брюшной полости. В ходе проверки правоохранители выяснили, что инцидент произошел во дворе жилого дома. Женщина взяла пневматическую винтовку у своего сожителя, чтобы попрактиковаться в стрельбе по металлическим банкам.

В какой-то момент из-за кустов вышел пьяный сосед омички, женщина прицеливалась в банку и не заметила появившегося мужчину. Пуля попала пострадавшему в живот. После случившегося жительница отвела раненого соседа к себе в квартиру, обработала рану, вызвала бригаду скорой помощи и сообщила о происшествии в полицию.

В отношении стрелявшей возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пневматическая винтовка изъята. Фигурантка полностью признала свою вину.

Ранее в Челябинске пьяный мужчина случайно выстрелил себе в голову и чудом выжил.

 
